Игорь Руденя провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов по вопросам предупреждения распространения коронавируса

15 апреля Игорь Руденя провёл селекторное совещание с главами муниципальных образований, где обсуждалась реализация мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Главы муниципалитетов доложили Губернатору о текущей эпидемиологической ситуации на территориях, готовности учреждений здравоохранения, принимаемых мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в муниципалитетах Тверской области продолжается обработка улично-дорожной сети, проводятся мероприятияпо дезинфекции общественного транспорта. Как сообщили главы некоторых районов, дезинфицируются также остановки общественного транспорта.

Ведется наблюдение за гражданами, приезжающими в регион из-за рубежа. Их количество снижается. За прошедшие сутки в 23 муниципалитетах Тверской области не зафиксировано прибывших из-за границы.

Всего в данный момент в регионе подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 108 человек проходят лечение.

В настоящее время объемы тестирования увеличены, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона. Всего на коронавирус в регионе обследовано более 10100 человек.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области