В Тверской области после коронавируса выздоровели 9 пациентов

В Тверской области выздоровели еще 6 человек, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. По состоянию на 18.00 15 апреля пациенты выписаны из тверской городской больницы №6, где они проходили лечение. Ранее были выписаны 3 пациента, выздоровевшие после коронавирусной инфекции, они проходили лечение в Калининской ЦРБ и тверской городской больнице №6.

В настоящее время в Тверской области под медицинским наблюдением остается 108 человек с подтвержденным коронавирусом. Состояние большинства оценивается как удовлетворительное, у значительной части пациентов отсутствуют симптомы заболевания.

«Каждый выявленный случай заражения коронавирусом разбирается отдельно. Ведётся персонифицированный учёт всех заболевших. Сразу же проверяются возможные источники заражения, пути передачи инфекции и круг контактов больных, – пояснил Губернатор Игорь Руденя по ситуации с заболеваемостью в области в эфире телеканала «Россия 24» 15 апреля. – Прежде всего, выявляются граждане, прибывшие в тверской регион из других государств. Все они должны обязательно пройти двухнедельный режим самоизоляции, диагностику на коронавирус».

На сегодняшний день в Тверской области подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, обследовано более 10 тысяч человек. В регионе значительно увеличено количество лабораторных исследований. Если на прошлой неделе диагностику проходили чуть более 700 человек в сутки, то сейчас уже около тысячи человек.Повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона. Задействованы мощности четырёх лабораторий, готовится к вводу пятая, на станции скорой медицинской помощи.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проходятбольные с диагнозом «пневмония», граждане, приезжающие в регион из-за границы, все, кто контактировал с заболевшими, а также медики. За прошедшие сутки обследовано более 400 медицинских работников.Кроме того, тестирование на коронавирус проводится в домах-интернатах и других специализированных учреждениях.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе координирует оперативный штаб, который возглавляет Губернатор Игорь Руденя.

Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области