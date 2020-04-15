ВНИМАНИЕ! В Конаково Тверской области вводятся дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

​Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Конаково.

​В муниципальном образовании расположен один из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла Конаковская ГРЭС.

​С 08.00 часов 16 апреля по 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Конаково.

​Ограничительные меры не распространяются на граждан, въезд и выезд которых на территорию связан с исполнением ими трудовых обязательств. При этом при себе необходимо иметь документ от работодателя, подтверждающий это основание. Также ограничение не распространяется на прибывающих на специальном автотранспорте.

​Въезд граждан и проезд автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом.

​При въезде на территорию с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

​На указанный период также ограничивается движение транспорта по автомобильной дороге Конаково-Дулово-Высоково у железнодорожного переезда на въезде в Конаково. Исключение – проезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания на территории с особым режимом.

​Контрольно-пропускные пункты организуют на въездах в город со стороны дорог Москва-Санкт-Петербург – Конаково – Иваньково, Конаково – Правый берег р. Волги.

​Ранее Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Удомельского городского округа. В муниципальном образовании, которое является территорией с особым режимом, с 08.00 часов 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Удомельском городском округе.

В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области.