В Тверской области ведется мониторинг цен на лекарства и продукты питания

Активисты проекта «Народный контроль» в Тверской области ведут мониторинг цен на жизненно необходимые лекарства и социально-значимые продукты питания.

В период распространения коронавирусной инфекции большинство жителей области волнуют вопросы изменения цен на продовольственные товары и медикаменты. Проект регионального отделения партии «Единая Россия», который получил название «Народный контроль», направлен на организацию мониторинга качества предлагаемых товаров и услуг и обеспечение продовольственной безопасности РФ путем поддержки отечественных производителей.

Активисты «Единой России» в рамках проекта проводят регулярные рейды по магазинам и аптекам, в ходе которых мониторят стоимость товаров и лекарств. Цены отслеживаются во всех муниципальных образованиях Тверской области по 42 позициям товаров. Активисты ведут фотофиксацию и сравнивают цены в динамике.

Чтобы не допустить необоснованного роста розничных цен, а также завышения стоимости производителями товаров и оптовыми организациями, полученные данные мониторинга «народные контролеры» анализируют и направляют в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. Все направленные заявления отслеживаются участниками проекта, чтобы обеспечить принятие по ним обоснованных решений в соответствии с действующим законодательством.