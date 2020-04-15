В создание тепличного комплекса в Кувшиново Тверской области инвестируется более 4,6 млрд рублей

В Тверской области создается инновационный тепличный комплекс «Кувшиновский», который станет одним из крупнейших предприятий Кувшиновского района. Вопрос выделения финансирования на эти цели обсуждался на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Строительство тепличного комплекса ведется при поддержке Правительства Тверской области и МОНОГОРОДА.РФ.

Тверской регион будет участвовать в софинансировании работ по созданию инфраструктуры комплекса. На заседании комиссии принято решение о выделении на эти цели из регионального бюджета 19,6 млн рублей. Ещё 236 млн рублей – средства Фонда развития моногородов.

Предусмотрено выполнение работ по газоснабжению, водоотведению, электроснабжению, строительству газовой котельной мощностью 12МВт, реконструкции улицы Семашко.

Создание на монотерриториях новых предприятий, рабочих мест, комфортной среды – важное направление работы экономического и промышленного блоков Правительства региона.

«В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей этих населенных пунктов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В городе Кувшиново Тверской области будет построен тепличный комплекс площадью 15 га и производственной мощностью до 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. Первый камень в основание комплекса заложен 27 июля 2019 года в рамках визита в муниципалитет делегации Фонда развития моногородов.

«Кувшиновский» станет одним из крупнейших предприятий города. Проект реализуют в три этапа. Общие инвестиции составят 4,6 млрд руб.

В теплицах будут выращиваться огурцы (10350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3300 тонн в год), салат и зеленые культуры (2 352 тыс. штук в год).

Тверская область активно взаимодействует с МОНОГОРОДА.РФ. В 2018 году с Фондом заключено генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию монотерриторий Верхневолжья. В мае 2019 года Фонд работал в регионе в рамках рабочей поездки институтов развития группы ВЭБ в Тверскую область во главе с Председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

В настоящее время в Тверской области насчитывается семь монотерриторий: это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля.

Пресс-служба Правительства Тверской области