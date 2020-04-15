В Тверской области за прошедшие сутки на коронавирус обследовано почти 1000 человек, в том числе свыше 400 медиков

В Тверской области за последние сутки на коронавирус обследовано почти 1000 человек, что в три раза больше обычной нагрузки лабораторий. В том числе лабораторные исследования проведены у более 400 медиков – на 100 больше, чем 14 апреля, 110 человек с диагнозом «внебольничная пневмония», 49 человек, прибывших на территорию РФ.

Об этом шла речь 15 апреля на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которое провел Губернатор Игорь Руденя.

- В Тверской области подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Это актуализированные данные по лабораторным исследованиям за последние два дня. В настоящее время объемы тестирования увеличены, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Это контактировавшие с теми, у кого ранее была подтверждена инфекция.

- Все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 114 человек проходят лечение.

- Ведется наблюдение за гражданами, приезжающими в регион из-за рубежа. Их количество снижается. За прошедшие сутки в 23 муниципалитетах Тверской области не зафиксировано прибывших из-за границы.

- Всего на коронавирус в регионе обследовано более 10100 человек.

- Усилены профилактические мероприятия на авто- и железнодорожных вокзалах региона. Установлены тепловизоры, разделены потоки приезжающих и отъезжающих пассажиров, сделана разметка для соблюдения безопасной дистанции между людьми. Постоянно ведется дезинфекция автобусов общественного транспорта, поездов. По данным на утро 15 апреля обработано 27 автостанций и билетных касс, свыше 900 автобусов.

- Продолжается обработка улично-дорожной сети в муниципалитетах, в том числе в Твери.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области