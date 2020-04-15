Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 апреля 2020 г.

- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Это актуализированные данные по лабораторным исследованиям за последние два дня. Кроме того, объемы тестирования увеличены, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- Большая часть заболевших – контактировавшие с жителями региона, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

- Все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 114 человек проходят лечение.

- На коронавирус в регионе обследовано более 10100 человек, за последние сутки – почти 1000. В том числе лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении более 400 медиков, 110 человек с диагнозом «внебольничная пневмония», 49 человек, прибывших на территорию РФ.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области