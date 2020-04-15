В Тверской области более 300 женщин пройдут бесплатное обучение по национальному проекту «Демография»

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» более 300 жительниц Тверской области пройдутбесплатное обучение.

Программа предназначена для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста, которые хотят возобновить трудовую деятельность.

Повышение профессиональных компетенций для обеспечения трудоустройства населения Тверской области – одна из задач, обозначенных в сфере занятости Губернатором Игорем Руденей.

Проект поможетженщинам вернутьсяна прежнее рабочее место (с усовершенствованными профессиональными знаниями и навыками) либо трудоустроиться на новое рабочее место после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Для участия в программе необходимо обратиться в органы служб занятости по месту жительства.

Для предоставления более широких возможностейпо обучению женщин в рамках национального проекта «Демография» в Тверской области внедряются именные образовательные сертификаты.Получив его в органах службы занятости, каждая участница программы сможет самостоятельно выбрать в пределах региона образовательную организацию для прохождения обучения.

На данный момент службой занятости населения Тверской области выданы первые десять сертификатов на обучение женщин с детьми.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией сертификаты выдаются на обучение по программам, предполагающим обучение с использованием дистанционных технологий или индивидуальный план обучения.

Образовательные программы, по которым можно пройти обучение, представлены в Реестре образовательных организаций. Ознакомиться с реестром можно на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области: https://trudzan.tverreg.ru/content/.

Пресс-служба Правительства Тверской области