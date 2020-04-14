На модернизацию объектов теплоэнергетики в муниципалитетах Тверской области дополнительно направят более 149 млн рублей

В 2020 году на увеличение финансирования Адресной инвестиционной программы Тверской области из областного бюджета направят 149,7 млн рублей. Средства предусмотрены на модернизацию ряда объектов теплоэнергетического комплекса. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 14 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

На завершение реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОКа в Нелидовском городском округе предусмотрено 82 млн рублей. Финансирование по строительству газовой котельной мощностью 13 МВт в Бологое увеличено на 59,6 млн рублей. Ещё 7,9 млн рублей направят на выполнение завершающих работ на блочно-модульной котельной в ЗАТО Озерный.

Как было отмечено на заседании, объекты после завершения строительства должны быть переданы в областную собственность для более эффективного управления.

«Правительство Тверской области ведет последовательную работу по консолидации коммунальных активов. Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения, начиная с 2017 года область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса. Благодаря принимаем системным мерам, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в Тверской области по сравнению с сезоном 2017-2018 годов на 10% снизилось количество технологических нарушений в работе объектов теплоэнергетического комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области