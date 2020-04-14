БольницыТверской области дооснащены резервными источниками питания для бесперебойного электроснабжения

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени проверят надежность электроснабжения больницс постоянным пребыванием пациентов.

«Мы должны быть уверены в возможностях бесперебойной работы оборудования в лечебных учреждениях региона», – сказал Игорь Руденяна заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)14 апреля.

В настоящее время дооснащены резервными источниками питания Областная клиническая больница, Калининская, Нелидовская,Зубцовская,КонаковскаяЦРБ, городские больницы №6 и №1, Центральная медико-санитарная часть №141 ФМБА России(г. Удомля), родильный дом №2 Твери,2-й корпус Детской областной клинической больницы, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, тверская станция переливания крови. Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение учреждений, которые задействованы в проведении лабораторных исследований и лечении пациентов с коронавирусом, в случае отключения электричества.

В больницах Тверской области продолжается оснащение коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией – сейчас развернуто 315 коек, в том числе 171 обеспечена кислородом. Всего будет оснащено 1300 таких коек.

Разработана схема маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией, беременных женщин, рожениц и новорожденных, детей и других категорий граждан с подозрением на СОVID-2019.

В регионе действует 4 лаборатории, где проводятся исследования на коронавирус.Это Центр гигиены и эпидемиологии, Центр им. В.П. Аваева, медико-санитарная часть №141 в Удомле и лаборатория Тверского государственного медицинского университета.

С 14 апреля 2020 года все полученные в регионе положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждаться в Центре гигиены и эпидемиологии Тверской области. Ранее такие данные подтверждались в московских лабораториях. Решение принято Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для оптимизации организации лабораторных исследований и повышения оперативности получения результатов тестов.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области