С 14 апреля все полученные в регионе положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждаться в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области

- 14 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

- По состоянию на 14 апреля в Тверской области ситуация с коронавирусной инфекцией не изменилась.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 12 муниципальных образованиях. 3 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 72 человекапроходят лечение.

- На коронавирус в регионе обследовано более 9200 человек, в том числе за последние сутки – свыше 760. В том числе лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении около 300 медиков, 85 человек с диагнозом «внебольничная пневмония», 18 человек, прибывших на территорию РФ.

- С 14 апреля 2020 года все полученные в регионе положительные результаты на COVID-2019 будут подтверждаться в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Так определила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оптимизации организации лабораторных исследований. С переходом на подтверждение диагноза на уровне региона увеличится скорость получения результатов исследований.

- В регионе снижается количество жителей, прибывающих из-за рубежа. За прошедшие сутки в регион приехал 51 человек. Все они находятся под наблюдением.

- Игорь Руденя поручил провести дополнительное обследование больниц Верхневолжья в части надежности их электроснабжения. В настоящее время резервными источниками питания дооснащен ряд учреждений, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом. Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение в случае отключения электричества.

- В больницах Тверской области оснащается 1300 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас развернуто 315 коек, в том числе 171 обеспечена кислородом.Идет работа по закупке аппаратов искусственной вентиляции легких. 13 ИВЛ уже поставлены в больницы региона. Разработана схема маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией, беременных женщин, рожениц и новорожденных, детейи других категорий граждан с подозрением на СОVID-2019.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области