Тверская область получила из федерального бюджета более 45 млн рублей на развитие туристской инфраструктуры

В 2020 году на развитие туристской индустрии в Тверской области дополнительно направят 53,3 млн рублей, в том числе 45,6 млн рублей за счёт средств федерального бюджета. Соответствующие изменения в отраслевую госпрограмму внесены на заседании Правительства Тверской области, которое 14 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

В частности, увеличено финансирование мероприятий по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Объём финансирования на текущий год составит свыше 400 млн рублей.

«Мы не останавливаемся в реализации наших планов. Практически завершается строительство одного из инфраструктурных объектов кластера - пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе. Есть ряд объектов в городах Кимры, Кашин, Калязин. В Твери это строительство пешеходного моста через Тьмаку. Важно продолжить на высоком качественном уровне реализовывать проекты, которые в дальнейшем помогут нашей экономике быть на достойном уровне», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово» для обслуживания туристических судов в устье рекиШоша начнётся в Тверской области в 2020 году. Государственный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организациейООО «ДСК».

На создание обеспечивающей инфраструктуры кластера всего будет направлено более 1,2 млрд рублей, из них 84% - средства федерального бюджета, 16% - областного. Финансирование предусмотрено в рамках соглашения между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по туризму, которое было подписано в 2019 году.

К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку транспорта.

Ключевой объект инфраструктуры «Волжского моря» — строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить стабильные налоговые поступления в региональный бюджет.

Пресс-служба Правительства Тверской области