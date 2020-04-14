Жители Тверской области через портал «Работа в России» могут дистанционно обратиться в центры занятости

Подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице можно онлайн через портал «Работа в России».

Для этого достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, чтобы органы занятости начали поиск подходящих вакансий.

Новый порядок исключает необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информация о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия.

Предложения вакансий при наличии будут поступать гражданину в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на собеседование. На 11-й день гражданину будет назначено пособие, если за это время человеку не удалось устроиться на работу.

До этого решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости после его личного обращения. Требовалось предъявить в центр занятости паспорт, трудовую книжку или документы, ее заменяющие, документы, удостоверяющие квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы).

Гражданин признавался безработным, если органы занятости в течение 10 дней не могли найти соискателю подходящую работу. В течение этого периода заявитель должен был лично посещать центры занятости, чтобы получать информацию о вакансиях и отчитываться о том, был ли он принят на предложенные позиции (приносить документы об отказе в трудоустройстве).

Пресс-служба Правительства Тверской области