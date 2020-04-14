Тверская область отмечена на федеральном уровне с проектами по повышению качества городской среды

В 2020 году в Тверской области будет реализована 90 проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», два из которых – набережная в Старице и парк Венецианова в Удомле – признаны победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах.

Итоги реализации в 2019 году федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и планы на 2020 год обсуждались на заседании Правительства Тверской области 14 апреля, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Создание современной городской среды – это долгосрочные инвестиции в будущее Тверской области, которые обеспечивают рост качества жизни населения нашего региона. В 2019 году благодаря федеральному проекту было благоустроено 149 объектов в 54 муниципалитетах», – отметил Игорь Руденя.

В 24 муниципалитетах приведено в порядок 56 дворов, в 48 муниципальных образованиях – 93 общественные территории. Общее финансирование работ составило более 449 млн рублей областных и федеральных средств.

В том числе, в 2019-м были успешно реализованы проекты благоустройства в Осташкове и Торжке. Эти города стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Торжке проведена реновация нижней части парка культура и отдыха, в Осташкове благоустроена улица Евстафьевская.

Один из показателей результативности работы – увеличение индекса качества городской среды.

По данным Минстроя России по итогам 2019 года пять населенных пунктов Тверской области признаны городами с благоприятной для жизни средой. Это Тверь, Удомля, Конаково, Старица и Осташков. Индекс качества городов составил более 180 баллов. При оценке учитывалось развитие городских пространств, озеленение, дорожная, социально-досуговая и общественно-деловая инфраструктура, безопасность, экологичность, комфортность и другие показатели.

В 2020 году Тверская область продолжает участие в национальном проекте «Жильё и городская среда», в рамках которого благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются дворы. В 2020-м планируется благоустроить 90 объектов, в том числе 64 общественные территории и 26 дворов в 38 муниципалитетах. На эти цели направят свыше 388 млн рублей бюджет.

В этом году также будут реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Старице запланировано благоустройство набережной на территории Городища, в Удомле – парка по улице Венецианова.

В 2020 году в конкурсе победил проект города Конаково по благоустройству территории городской набережной. Федеральная поддержка составляет 70 млн рублей. Идет разработка проекта. Предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, освещения. Здесь появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и детская площадка.

В настоящее время ведутся конкурсные процедуры для заключения контрактов на проведение работ.

Еще одно направление, которое реализуется в рамках региональной программы – установка детских игровых комплексов. В 2020-м в 42 муниципалитетах появятся 43 современные детские площадки.

Всего с 2020 по 2022 годы на повышение качества городской среды в тверском регионе планируется направить 1,2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области