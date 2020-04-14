Пока все дома: решаем финансовые вопросы дистанционно

Бывают ситуации, когда приходится оставаться дома. Кроме социальной самоизоляции, и карантина масса причин, например плохое самочувствие или непогода. Как же человеку решить финансовые вопросы не выходя из дома? О дистанционных возможностях рассказалив тверском отделении Центробанка.

Подключите автоплатёж для оплаты услуг и обязательных платежей.

Чтобы не ходить в банк для оплаты счетов за услуги ЖКХ, мобильной связи, интернета, налогов и штрафов можно подключить себе и близким автоаплату этих услуг. Настроить многие платежи можно через Портал госуслуг, личный кабинет или мобильное приложение своего банка, а также на сайтах компаний – поставщиков услуг.

Переводите деньги по номеру телефона.

Перевод денег по номеру телефона безопасно и оперативно можно сделать через Систему быстрых платежей (СПБ), которая позволяет делать денежные переводы по номеру мобильного телефона даже если у отправителя и получателя счета в разных банках. С 1 мая этого года все переводы через СБП до 100 000 рублей в месяц станут бесплатными.

Получайте банковские услуги с помощью мобильных приложений и личных кабинетов.

Большинство банковских услуг можно получить дистанционно через личный кабинет или мобильное приложение, например: открыть банковский счет, оформить кредит и осуществлять платежи по нему, сделать вклад, конвертировать деньги.

Проверяйте свою кредитную историю с помощью Портала госуслуг.

Кредитная история показывает, в какие банки, микрофинансовые организации или кредитные кооперативы обращался гражданин за кредитами и займами, когда и какие суммы брал, своевременно ли осуществлял платежи, являлся ли созаемщиком или поручителем. Для того чтобы адекватно оценивать свои шансы на получение таких финансовых услуг как кредит или займ, а также своевременно выявить неактуальные сведения, важно знать и периодически проверять свою кредитную историю. Через Портал госуслуг можно выяснить, в каких бюро кредитных историй (БКИ) она хранится, а затем дистанционно запросить кредитные отчёты в БКИ. Они выдаются бесплатно дважды в год.

Покупайте страховку онлайн.

Многие популярные виды страховок, например полис страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), можно оформить на сайтах страховых компаний. Причем по ОСАГО стоимость полиса можно рассчитать заранее. Имейте ввиду, что продавать страховки дистанционно вправе только сами страховщики. Если вы увидели, что выгодный онлайн-полис предлагает страховой агент или брокер, это незаконно. Скорее всего это мошенничество.

В режиме самоизоляции пройти техосмотр легально невозможно, в связи с этим Банк России рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО в отсутствии диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер.

Длядистанционного решенияфинансовых вопросов не обойтись без технических устройств. При этом очень важно соблюдать кибергигиену. Начните с установки антивирусной программы на всех своих устройствах, включая мобильные, регулярно обновляйте их. Хороший антивирусный пакет защищает от фишинга и вирусных программ.