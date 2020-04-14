Тверские компании приглашаются к участию в благотворительном марафоне #ЗАБОТАРЯДОМ

В Тверской области продолжается благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ по оказанию помощи жителям региона, которые, находясь в самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются продуктах.

«Мы благодарны всем компаниям, которые откликнулись на наш призыв. На днях к нам присоединилась компания Santa Maria, которая входит в состав Paulig Group. Для продуктовых наборовбудет предоставлена продукция под брендом SantaMaria. Поддержку благотворительному марафону #ЗАБОТАРЯДОМ оказывает и всероссийский проект «Дари еду», который на этой неделе также передаст продуктовые наборы. Готовность принять участие в проекте выразил один из предпринимателей Старицы», – рассказывает Юлия Саранова, директор Фонда Твери, координирующая работу марафона,

Благотворительный марафон стартовал на прошлой неделе и только набирает силу. Помощь нужна, и тверские компании, а также физические лица приглашаются к участию.Можно приобрести продукты длительного хранения, а также посетить сайт заботарядом.рф, чтобы внести денежное пожертвование и узнать о работе волонтеров.

В рамках благотворительного марафона открыта «горячая линия». По телефону 8-800-600-31-99 можно узнать, как стать партнером проекта или присоединиться к команде волонтеров. Горячая линия в понедельник – пятницу работает с 8 до 19 часов, в субботу – с 10 до 18 часов.