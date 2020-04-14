Оплатить коммунальные платежи можно на дому через почтальона

В рамках нового периода оплаты коммунальных платежей Управление федеральной почтовой связи Тверской области рекомендует своим клиентам пользоваться услугой оплаты платежей на дому через почтальонов.

Данная услуга бесплатна и рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом.

При помощи почтальонов, не выходя из дома, можно оплатить коммунальные услуги, электроэнергию, телефон, интернет, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, сотовую связь, различные виды страховок.

Кроме того, почтальон может доставить на дом продукты первой необходимости из ассортимента почтового отделения, а также оформить подписку на периодические печатные издания.

Отметим, что в Тверской области 327 почтальонов оснащены мобильным почтово-кассовым аппаратом. Данный терминал состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Устройства запрограммированы на прием платежей в режиме реального времени.

«Оформить услугу очень просто – достаточно просто обратиться к почтальону,доставляющему пенсию или социальное пособие на дом. Услуга оказывается совершенно бесплатно», - комментирует директор макрорегиона УФПС Тверской области Николай Гусар.

Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает вам получать пенсию и пособия на дому.

Информационная справка

УФПС Тверской области включает 877 отделений почтовой связи и объединяет один из самых больших трудовых коллективов Тверской области – около 5000 почтовых работников. Почта доставляется в 9,5 тыс. удаленных и разбросанных населенных пунктов, из которых почти 20% имеют население не более 5 человек. Протяженность 263 почтовых маршрутов составляет 40718 км. Автопарк Тверского филиала состоит из 271автомобиля