В интернатах для престарелых и инвалидов в Тверской области усилена профилактика коронавируса

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатах Тверской области усилены мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Всоциальных учреждениях, где проживают пожилые иинвалиды, введен запрет на посещение родственниками. Действуют запреты на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, кружковую деятельность.

Усилены санитарно-эпидемиологические меры.Проведена дезинфекция учреждений.Ведется постоянный контроль за здоровьем пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Также контролируется состояние сотрудников:при входе в учреждения у всех измеряется температура тела, используются антисептики для дезинфекции рук. При выявлении у работников признаков респираторной инфекции они незамедлительно направляются в медицинскую организацию или домой для вызова врача.

В настоящее время среди сотрудников и проживающих в домах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах Тверской области не выявлено случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Постоянно ведется разъяснительная работа о мерах защиты от коронавируса, профилактике и соблюдении санитарно-гигиенических требований.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам следует продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области