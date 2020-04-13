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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ценах на продукты питания
В связи с многочисленными обращениями жителей Тверской области относительно увеличения цен Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области сообщает следующее.
ФАС России и территориальные органы ФАС России проводят ежедневный мониторинг и контроль за ценами на социально значимые товары и продукты питания путем непосредственной фиксации цен в магазинах сетевой торговли. Кроме того, работает «горячая линия» по ценам на продовольствие.
Служба проведет проверки по информации о росте цен, представленной депутатами Государственной Думы в ходе встречи с Правительством, которая прошла 9 апреля. С этой недели к мониторингу во всех субъектах федерации подключились сотни активистов Общероссийского народного фронта.
В случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут оперативно приняты меры антимонопольного реагирования.
Кроме того, ФАС занимается профилактикой ценовых сговоров: были выданы предостережения исполнительному директору Руспродсоюза и вице-президенту Российского топливного союза, которые публично призывали к повышению цен на товары.
Обращаем внимание, что вмешательство ФАС России в ценообразование на не социально значимые продовольственные товары (лимоны, имбирь, чеснок) возможно в случае, если повышение цены является следствием злоупотребления доминирующим положением на соответствующем рынке или следствием реализации антиконкурентного соглашения между участниками рынка.
Российский рынок имбиря, чеснока и лимонов в значительной степени (по экспертным оценкам, около 90%) зависит от импортных поставок. Изменение цен на этих рынках может быть вызвано снижением предложений поставщиков. В настоящее время объемы поставок начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен на указанные товары.
Руководитель управления П.А. Мироненко