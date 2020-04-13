Семь региональных дорог отремонтируют в Тверской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году

Тверская область увеличивает объемы ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году по национальному проекту в регионе отремонтировали 104 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения. В 2020-м планируется отремонтировать в 1,5 раза больше. В программу ремонта включено семь объектов общей протяженностью 153,6 км.

О том, что ремонт дорог, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, остается приоритетом в работе Правительства Тверской области, Губернатор Игорь Руденя напомнил руководителям министерств и ведомств сегодня, 13 апреля, на организационном совещании.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – один из 12 проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет планируют отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улиц Твери.

В 2020 году по национальному проекту продолжатся работы на автодорогах Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Осташков - Селижарово - Ржев и Торжок - Осташков. Контракты на их ремонт заключены в 2019 году сроком на 2 года. Планируется, что в мае подрядные организации приступят к работам. В нормативное состояние будет приведено еще 25 км автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, 28 км трассы Осташков - Селижарово - Ржев, 5 км - Торжок - Осташков.

В этом году по национальному проекту завершат ремонт автодороги Красномайский - Фирово. Также в 2020 году начнется ремонт региональных автодорог Дубна - Кимры - Горицы (20 км), Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское (20 км) и «Москва - Рига» - Андреполь - Пено - Хитино (33,3 км). Соответствующие государственные контракты будут заключены в ближайшее время.

В 2019 году в перечень объектов ремонта по национальному проекту вошли дороги с наибольшей интенсивностью движения, принадлежащие к опорной сети. Это участки трасс Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Осташков - Селижарово - Ржев, Торжок - Осташков и Красномайский - Фирово. Две автодороги – Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна и Торжок - Осташков – привели в нормативное состояние, используя новую технологию регенерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области