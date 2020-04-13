Тверская область подаст заявку на поставку в регион нового транспорта для медиков

13 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

- На федеральном уровне принят ряд решений, реализацию которых необходимо оперативно обеспечить в нашем регионе. Это Постановление Правительства РФ, которое позволяет гражданам дистанционно зарегистрироваться на бирже труда. Кроме того, в ближайшее время на федеральном уровне планируется закупить дополнительно транспорт для фельдшеров ФАПов и врачей общей практики. Минздрав Тверской области должен оперативно подготовить и подать заявку от нашего региона, – сказал Игорь Руденя.

- С 1 апреля в России начался призыв граждан Российской Федерации на военную службу. Губернатор подчеркнул – процесс должен вестись с соблюдением всех санитарных норм. Необходима регулярная дезинфекция помещений в призывных и сборных пунктах Тверской области. Они должны быть обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

- По состоянию на 13 апреля в Тверской области выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, рост числа выявленных случаев связан с тем, что были актуализированы данные по лабораторным исследованиям за последние три дня, в том числе за выходные. Кроме того, увеличились объемы лабораторных исследований в Тверской области, а также начались обследования медицинских работников.

- Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с зарегистрированными по коронавирусу.

Из заболевших 24 человека – контактировавшие с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус. 9 вновь выявленных пациентов – медики, работавшие в московских клиниках.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 72 человека с учетом вновь выявленных проходят лечение.

- На коронавирус в регионе обследовано более 8400 человек, в том числе за последние сутки – свыше 90.

- На территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

- В регионе снижается количество жителей, прибывающих из-за рубежа.

- В больницах Тверской области оснащается 1300 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

По поручению Губернатора Игоря Рудени усилен мониторинг цен в торговых сетях и магазинах Верхневолжья.

Справочно: в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области