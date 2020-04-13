13 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Игорь Руденя подчеркнул, чтов текущей эпидемиологической ситуации помимо мер противодействия распространения коронавирусной инфекцииприоритетами в работе Правительства Тверской области остаютсяремонт дорог, проведениев регионе сезонных сельскохозяйственных работ, обеспечение противопожарной безопасности, реализация адресно-инвестиционной программы, газификация территории, вопросы сферы образования, капитального строительства, а также исполнение бюджета.

На совещаниибыло рассмотрено исполнение областного бюджета за три первых месяца 2020 года. Отмечена положительная динамика по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет. На первый квартал 2020 года исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 105% или 12,4 млрд рублей.

На организационном совещании также рассмотрены обращения жителей региона по вопросамздравоохранения, в том числе лекарственного обеспечения граждан, работы предприятий в условиях, вызванных коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Правительства Тверской области