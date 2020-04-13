Инициатива Игоря Рудени о снижении налоговых ставок для тверского бизнеса отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Законодательная инициатива губернатора Игоря Рудени о снижении в 3 раза размера налоговых ставок по патентной и упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в текущей эпидемиологической ситуации оказались в «зоне риска», вошла в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 9 апреля в Законодательном собрании Тверской области были рассмотрены и поддержаны законопроекты, инициированные главой региона и направленные на обеспечение устойчивости экономики региона в условиях ограничительных мер для бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Принятие этих законопроектов направлено на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в нашем регионе. Снижаем в 3 раза ставки налога для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения. Для субъектов малого бизнеса, использующих патентную систему, также уменьшаем стоимость патента в 3 раза. Все эти меры распространяются на весь период 2020 года», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Законодательным собранием Тверской области в двух чтениях приняты изменения в статьи 1 и 2 регионального закона «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области». Снижение налоговой нагрузки предусмотрено в 2020 году для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в «зоне риска»: в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (при налогообложении «доходы-расходы») - с 15% до 5%, в случае, если объектом налогообложения являются доходы - с 6% до 2%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Согласно расчетам минэкономразвития региона, данной поддержкой смогут воспользоваться более 5300 субъектов малого и среднего бизнеса. Это предприниматели, занимающиеся лесоводством и обработкой древесины, турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и т.д. Закон распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образования для детей и взрослых.

Также в двух чтениях депутаты областного парламента приняли изменения в закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области». Согласно документу, предусмотрено снижение потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем, осуществляющим виды экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска, годового дохода на 2/3 при применении патентной системы налогообложения в Тверской области на 2020 год. Внесенные в закон изменения позволят уменьшить стоимость патента в 3 раза. Закон, в частности, касается лесохозяйственной отрасли, народных художественных промыслов, предприятий, предоставляющих экскурсионные услуги, общепита, услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству, субъектов предпринимательства, занимающихся перевозкой пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, услуг по присмотру и уходу за детьми и больными, обрядовых услуг, проведения занятий по физкультуре и спорту и ряда других видов деятельности.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.