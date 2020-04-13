Жителей Тверской области призывают строго соблюдать ограничительные меры в условиях распространения коронавируса

Постановлением Правительства Тверской области в регионе продлено действие ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Власти призывают жителей Верхневолжья строго следовать предписанным специалистами рекомендациям и, по возможности, максимально оградить свои контакты.

Прежде всего, это касается пожилых людей. Им рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Желательно, чтобы продукты и лекарства людям старшего возраста доставляли их дети. Если такой возможности нет, можно обратиться за помощью к волонтерам.

Работа ведется в рамках федеральной акции «Мы Вместе» при поддержке тверского регионального отделения «Единой России». Оставить заявку на волонтерскую помощь можно по телефону 8-800-302-28-69. Также работает федеральная «горячая линия» – 8-800-200-34-11.

Для тех, кто нуждается в помощи, открыта региональная горячая линия благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ – телефон 8-800-600-31-99. Здесь принимаются заявки на продуктовые наборы от многодетных семей, одиноких и одиноко проживающих граждан старшего возраста, матерей-одиночек, маломобильных граждан.

В текущей эпидемиологической ситуации крайне важно, чтобы дети находились под присмотром взрослых, не гуляли на детских и спортивных площадках, не контактировали со своими друзьями. На период профилактических мер лучше перевести их общение в онлайн.

До 30 апреля продлено ограничение на приостановление деятельности предприятий общественного питания (кроме дистанционной торговли), с учетом внесенных изменений исключением будут являться точки общепита, обеспечивающие питание работников организаций.

Также в Тверской области по 19 апреля включительно введены ограничения для туристов: приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах. До этого же дня приостановлена работа ярмарок и продлен запрет на прием документов для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, предусматривающий очное присутствие гражданина. Выдача документов осуществляется в электронном виде либо по предварительной записи.

Напомним, губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» обратился к жителям тверского региона.

«Пожалуйста, соблюдайте режим профилактики, оставайтесь дома. Не контактируйте лично. Для этого есть телефон, есть возможность пообщаться по интернету, по скайпу, по WhatsApp. Ну и, конечно, хотел бы всем пожелать здоровья, беречь себя. Там, где есть маленькие дети, – обязательно за ними присматривать и не оставлять детей без контроля», – призвал Игорь Руденя.