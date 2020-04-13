Тема коронавирусной инфекции активно используется злоумышленниками для хищения денег с банковских счетов

Центробанк фиксирует новые схемы мошенников, например, звонки, письма, СМС-рассылки гражданам с обещаниями разного рода компенсаций, отсрочек по выплатам кредитов или услуг по медицинской диагностике нового вируса. Также обманщики предлагают услуги волонтеров, запугивают штрафами за нарушение изоляции, предлагают поддельные справки на передвижение и прочие услуги. Используя методы социальной инженерии, под различными предлогами злоумышленники вынуждают людей сообщать данные их платежной карты или самостоятельно переводитьденьги насчет мошенников, устанавливать приложения, которое позволяют удаленно управлять смартфоном или компьютером жертвы.

Злоумышленники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Это могут быть как ссылки на поддельные интернет-магазины, так и на сайты с якобы самой свежей информацией о новом вирусе, либо на ресурсы по сбору средств на разработку вакцины или средства защиты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, мошенники часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие).

Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО рекомендует в этот период очень внимательно относится к любой поступающей к вам информации и предложениям, связанным с темой коронавируса. Стоит учесть, что злоумышленники будут эксплуатировать панические настроения граждан на всем протяжении пандемии, придумывая все новые приемы для обмана и хищения средств. Не сообщайте посторонним людям и не вводите на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.Не принимайте на веру информацию, которую вам сообщили неизвестные люди, даже если они представились сотрудниками авторитетных организаций. Всегда перепроверяйте ее на официальных сайтах.