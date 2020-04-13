Участником флешмоба «Покупай тверское» стал центр развития интеллекта «Пифагорка»

В Тверской области продолжается социальный флешмоб «Покупай тверское». Новым участником акции стал детский центр развития интеллекта «Пифагорка», который реализует обучение по нескольким направлениям и предлагает формат онлайн-занятий для всех желающих.

Центр проводит занятия по ментальной арифметике, разговорному английскому языку для детей и их родителей, скорочтению, таблице умножения. Компания имеет лицензию на осуществление деятельности и может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия с детьми.

Центр развития интеллекта «Пифагорка» дарит всем желающим месяц занятий бесплатно. Подробнее о компании по ссылкеhttps://vk.com/pifagorkatver или по телефону 8 (4822) 60-62-62. Также «Пифагорка» проводит бесплатный интеллектуальный online-марафон марафон. До 19 апреля ссылка на регистрацию и участие -https://forms.gle/YpcfgFC5AMcuuYi2A.

Флешмоб «Покупай тверское» запущен Правительством Тверской области совместно с Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес». Участниками флешмоба «Покупай тверское» приглашают стать представителей малого и среднего бизнеса Тверской области. Для этого компаниям необходимо иметь регистрацию на территории Тверской области и не иметь задолженностей (компании, реализующие подакцизные товары, в акции не участвуют).

Тверскими средствами массовой информации и блогерами будет публиковаться информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.

Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях Министерства ВКонтакте и Facebook.

Тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки, которые дополнительно утверждены в регионе. 7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

Приняты решения о снижении в 3 раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

На поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое. Также на 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Пресс-служба Правительства Тверской области