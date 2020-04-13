Учреждения культуры Тверской области ежедневно предлагают новые онлайн-программы и проекты

Учреждения культуры Тверской области продолжают работу в онлайн-формате. Взрослые и дети могут посмотреть видео трансляции концертов, спектаклей, посетить виртуальные экскурсии на сайтах тверских музеев, театров, домов культуры.

Ежедневные программы разработал Тверской областной Дом народного творчества.

13 апреля в 16:00 на сайте http://odnt-tver.ru/ запланирована онлайн-трансляция спектакля М. Камолетти «Не в своей тарелке» в рамках показа спектаклей Межрегионального фестиваля любительского театрального искусства «Тверской ангажемент», который состоялся в ноябре 2019 года.

14 апреля Дом народного творчества расскажет об инструментальной народной музыке Бельского района. 15 апреля в 16:00 на онлайн-мастер-класс приглашают детей. Ребята смогут сделать бабочку из цветных лоскутов.

16 апреля будет транслироваться репортаж об областном фестивале детского и юношеского кино «Молодым дорогу». В этом году свои работы на конкурс представили студии из Твери, Ржева, Удомли, Вышнего Волочка, ЗАТО Озерный, Кашинского городского округа, Калининского, Бологовского, Рамешковского районов, Московской и Ленинградской областей.

17 апреля Дом народного творчества приглашает вспомнить открытие выставки «Гардероб Мельпомены».

Тверской областной академический театр драмы с 13 по 19 апреля на своем официальном сайте tatd.ru предлагает посмотреть спектакль «Вечно живые» (режиссер Александр Павлишин).

Тверская академическая областная филармония транслирует записи концертов, фестивалей прошлых лет. В социальных сетях филармонии размещаются ссылки на стримы, подготовленные с применением новейшего студийного оборудования. Также создана большая подборка и программ для родителей с детьми.

Ежедневно публикуется информация о памятных датах в мировой классической музыке, истории Тверской филармонии с приложением фото- и видеоматериалов, интересных фактов. Это познавательные страницы о жизни и творчестве композиторов и музыкантов, музыкальные плейлисты, редкие видеозаписи, полезные ссылки.

Тверской театр кукол в социальной сети ВКонтакте показывает фрагменты спектаклей, проводит конкурсы, реализует творческие проекты для детей.

На онлайн-форматы работы также перешли Тверская областная картинная галерея, Музей Тверского быта, Тверская областная библиотека им. А.М. Горького, областной центр детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина, ДК «Пролетарка» и другие учреждения.

Кроме того, в Тверской области создан сайт тверьдома.рф. Здесь представлены ресурсы для заказа продуктов, оплаты коммунальных услуг, вызова врача на дом. Также здесь можно пройти образовательные онлайн-курсы, посмотреть фильмы и сериалы, послушать музыку, почитать электронные книги. На сайте размещена информация о профилактике коронавирусной инфекции, телефоны «горячих линий».

Пресс-служба Правительства Тверской области