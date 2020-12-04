На благотворительном онлайн-концерте группы Uma2rman жители Тверской области смогут помочь пожилым и маломобильным людям

13 апреля в 19:00 группа Uma2rman представит благотворительную онлайн-программу, направленную на оказание поддержки пожилым и маломобильным людям.

Лидеры группы, Владимир и Сергей Кристовские, решили помочь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса, которые находятся в самоизоляции.

Во время концерта можно будет оформить пожертвование в любом размере. Все собранные средства направят на адресную помощь нуждающимся в поддержке людям, доставку им медикаментов и продуктов. При этом можно будет отследить, кому конкретно оказана помощь.

Концерт инициирован Фондом Росконгресс. Его можно будет посмотреть в Яндекс.Эфире, на телеканале О2, а также на сайте и официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс (Youtube, Facebook»).

Оказать посильную помощь может любой житель страны. Для этого нужно поделиться анонсом в своих социальных сетях. Прямые ссылки: https://www.youtube.com/Roscongress/

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В Тверской области волонтеры оказывают помощь людям старшего возраста, которые находятся в самоизоляции из-за угрозы коронавируса.

Тверские добровольцы помогают одиноким пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств на дом, оплатой услуг ЖКХ, выносом мусора. Работа ведется в рамках федеральной акции «МыВместе» при поддержке тверского регионального отделения «Единой России».

Оставить заявку на волонтерскую помощь можно по телефонам 8-800-600-31-99 и 8-800-302-28-69. Также работает федеральная горячая линия – 8-800-200-34-11.

Пожилым гражданам в сложившейся эпидемиологической ситуации рекомендовано оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Помощь также можно получить в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ, участники которого - тверские предприятия и организации - приобретают продуктовые наборы и раздают их нуждающимся в помощи.

Многодетные семьи, одинокие и одиноко проживающие граждане старшего возраста, маломобильные граждане и другие жители области, кому нужна поддержка, могут звонить на региональную горячую линию 8-800-600-31-99. По этому же телефону ждут звонков от тех, кто хотел бы оказать дополнительную поддержку, стать участником благотворительного марафона или волонтером.

Пресс-служба Правительства Тверской области