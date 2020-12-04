Школьники Тверской области снимают фильмы о прадедах – участниках Великой Отечественной войны

К 9 мая тверская студия телевизионных программ «Акценты» совместно со школьниками региона создают 175 фильмов об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Молодёжь помнит». На этой неделе завершена работа над 150-ым фильмом серии.

В проекте участвуют школьники из Твери, Ржева, Вышневолоцкого городского округа, Калининского, Ржевского, Зубцовского и Бельского районов. Самым активным участником стала Гимназия №12 города Твери. Гимназистами в общей сложности будет создано 75 фильмов о прадедах - участниках войны.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

В общей сложности работа над проектом продолжается уже на протяжении трёх лет. В настоящее время фильмы ежедневно демонстрируются на телеканале «Россия 24».

В канун Дня Победы все фильмы, созданные при участии школьников Тверской области, будут переданы в Российское военно-историческое общество и Музей Победы в Москве.

Работа над проектом «Молодежь помнит» будет продолжаться и после юбилея Великой Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области