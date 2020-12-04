В Тверской области в Удомельском городском округе вводятся дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса

posted by Максим Малахов on вс, 04/12/2020 - 15:00

 

 

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мероприятий,  направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Удомельского городского округа.

В  муниципальном  образовании, которое является территорией с особым режимом, с 08.00 часов 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года будет ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Удомельском городском  округе.

  Ограничительные меры не распространяются на граждан, въезд и выезд которых на территорию связан с исполнением ими трудовых обязательств. При этом при себе необходимо иметь документ от работодателя, подтверждающий это основание. Также ограничение не распространяется на прибывающих на специальном автотранспорте.

Въезд граждан и проезд автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты  при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом.

  При въезде на территорию с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области