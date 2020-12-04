В Тверской области в Удомельском городском округе вводятся дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Удомельского городского округа.
В муниципальном образовании, которое является территорией с особым режимом, с 08.00 часов 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года будет ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Удомельском городском округе.
Ограничительные меры не распространяются на граждан, въезд и выезд которых на территорию связан с исполнением ими трудовых обязательств. При этом при себе необходимо иметь документ от работодателя, подтверждающий это основание. Также ограничение не распространяется на прибывающих на специальном автотранспорте.
Въезд граждан и проезд автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом.
При въезде на территорию с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.
Пресс-служба Правительства Тверской области