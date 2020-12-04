В Тверской области продлен запрет на бронирование домов отдыха и разрешено предоставление парикмахерских услуг

В Тверской области продлевается срок действия ряда дополнительных мер по предупреждению распространения в Верхневолжье новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал Губернатор Игорь Руденя.

По 19 апреля 2020 года приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, а также работа ярмарок.

До этого же дня продлевается запрет приема документов для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, предусматривающий очное присутствие гражданина. Выдача документов осуществляется в электронном виде либо по предварительной записи.

Ранее ограничение по этим направлениям действовало до 12 апреля.

До 30 апреля 2020 года продолжает действовать ограничение на приостановление деятельности предприятий общественного питания (кроме дистанционной торговли), с учетом внесенных изменений исключением будут являться точки общепита, обеспечивающие питание работников организаций.

Кроме того, дополнен перечень видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней. В перечень разрешенных добавлены парикмахерские услуги. Также разрешается деятельность государственных организаций, осуществляющих содействие занятости населения Тверской области.

9 апреля Губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» сообщил о решении разрешить оказывать парикмахерские услуги в салонах красоты.

«Приняли решение с понедельника разрешить деятельность парикмахерских и салонов красоты, но только в части оказания парикмахерских услуг. При этом должны строго соблюдаться санитарные требования. В помещении должно находиться не более одного клиента, парикмахеры должны тщательно обрабатывать все инструменты. Также нужно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности», – сказал Губернатор Игорь Руденя.

Всего в Тверской области утверждено более 60 видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней, а также перечни системообразующих предприятий – 220 производств, которые продолжат работать.

Таким образом, в регионе будет обеспечено функционирование ключевых субъектов экономики, сохранены рабочие места.

Пресс-служба Правительства Тверской области