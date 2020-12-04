Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 апреля 2020 г.

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- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области 12 апреля в области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.
- На настоящее время в регионе подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 3 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 28 человек проходят лечение.
- В регионе снижается количество жителей, прибывающих из-за рубежа.
- В больницах Тверской области оснащается 1300 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время на территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.
По поручению Губернатора Игоря Рудени усилен мониторинг цен в торговых сетях и магазинах Верхневолжья.
Справочно: в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.
Пресс-служба Правительства Тверской области