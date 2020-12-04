Жителям Тверской области предлагают пополнить народный архив «Лица Победы» фотографиями своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны

Жители Тверской области могут присоединиться к проекту московского Музея Победы и пополнить всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» фотографиями своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Лица Победы» рассказывает обо всем военном поколении, победившем нацизм. Логотипом этого народного архива стали профили солдата и труженицы тыла. За первую неделю апреля депозитарий «Лица Победы» пополнился на 8 тыс. историй. Это в четыре раза больше, чем за первую неделю марта.

В Тверской области более 90 тысяч жителей Тверской области получат в 2020 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы.

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны единовременная выплата ко Дню Победы составит 25 тыс. рублей. Её размер был увеличен в 2,5 раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей – по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», – считает Игорь Руденя.

По поручению Губернатора проработан вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты другим категориям граждан. В текущем году с 10 тыс. рублей до 12 тыс. рублей увеличен размер выплаты для лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников ВОВ, не вступивших в повторный брак.

Игорем Руденей принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан.

Впервые в 2020 году выплату в размере 3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в прошлом году.

Выплату к празднику Великой Победы получат свыше 77 тысяч «детей войны». Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан, и в пятерке регионов, где размер выплаты составляет не менее 3 тыс. рублей – в остальных областях «дети войны» к празднику получат в среднем 1 тыс. рублей.

В общей сложности в 2020 году на региональные единовременные выплаты из областного бюджета направят более 307 млн рублей.

Губернатором поручил все выплаты к 75-летию Великой Победы осуществить в течение апреля. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин 25 марта в своем обращении к гражданам страны в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Пресс-служба Правительства Тверской области