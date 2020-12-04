Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем космонавтики

12 апреля отмечается День космонавтики. С этим праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что дата 12 апреля 1961 года навсегда вошла в историю человечества и стала символом научного и технического триумфа нашей страны.

«Легендарный полет Юрия Гагарина, продлившийся 108 минут, открыл новую страницу в развитии цивилизации. Сегодня мы поздравляем всех покорителей космоса, прославивших Родину и подтвердивших, что возможности человека поистине безграничны. Мы гордимся нашими выдающимися соотечественниками, достигшими высоких целей, достойных великой страны», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор отметил, что судьбы многих деятелей связаны с тверским краем. Так, в летопись Верхневолжья навсегда вошло имя космонавта, дважды Героя Советского Союза Олега Макарова – уроженца города Удомли.

Пресс-служба Правительства Тверской области