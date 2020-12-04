Жителей Тверской областей приглашают в театр онлайн

Учреждения культуры Тверской области продолжают работу в режиме онлайн. 12 апреля видеотрансляции для жителей Верхневолжья подготовили Тверской государственный объединенный музей и Тверской театр юного зрителя.

С 10.00 на сайте музея https://tvermuzeum.ru будет доступна трансляция очередного выпуска видеожурнала, посвященного 75-летию Великой Победы. Воспитанники театрального отделения детской школы искусств им. И.К. Архиповой Осташковского городского округа будут читать воспоминания участников Великой Отечественной войны из фондов Осташковского краеведческого музея.

В 17:00 Тверской театр юного зрителя начнёт трансляцию спектакля «Тайм-аут» по пьесе Марины Крапивиной.

Спектакль - уникальная коллаборация артистов тверского театра и знаменитых московских актёров. Уникальное художественное оформление и музыкальное наполнение подчеркивает уникальную атмосферу спектакля, а яркие актёрские работы позволяют испытать всю гамму эмоций.

Пресс-служба Правительства Тверской области