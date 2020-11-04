Школьников Тверской области приглашают принять участие в проекте #БудуКакДед

В рамках программы «Школьный музей Победы», организаторами которой являются Школа молодых политиков, Музей Победы и Российская ассоциация содействия ООН, стартовал новый дистанционный видеопроект для подростков #БудуКакДед. Школьники Тверской области в рамках проекта могут рассказать истории о своих прадедах – участниках Великой Отечественной войны.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация таких проектов вносит важный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Для участия в проекте необходимо снять ролик о воевавшем родственнике, рассказ можно сопроводить показом фотографии героя и реликвий времен войны, если они сохранились в семейном архиве. Продолжительность видео – не более 3 минут. В титрах требуется указать имя героя, придумать название ролика, указать данные участника.

Видеоработы принимаются на электронную почту оргкомитета проекта: budukakded@gmail.com.

В основу проекта #БудуКакДед легли 28 видео-историй от учащихся Школы молодых политиков. Они опубликованы на YouTube-канале проекта. Туда же будут добавляться видео других участников. Ролики можно будет найти через хештег #БудуКакДед в социальных сетях.

Все поступившие видеозаписи войдут в депозитарий​ «Лица Победы»​ Музея Победы. Этот масштабный архив позволит собрать и сохранить в истории рассказы об участниках Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области