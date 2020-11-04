В Тверской области будет создано свыше 1300 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

В Тверской области будет создано свыше 1300 мест в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Игорь Руденя.

Специализированные койки будут развёрнуты на базе 8 учреждений: Калининской ЦРБ, областной больницы, тверских городских больниц №1 и №6, Нелидовской, Конаковской, Зубцовской ЦРБ, центральной медико-санитарной части № 141 Федерального медико-биологического агентства.

При формировании коечного фонда будет закуплено всё необходимое оборудование и расходные материалы. Министерству здравоохранения дано поручение подготовить к работе необходимое количество медицинского персонала. Также планируется привлечь студентов выпускного курса Тверского медицинского колледжа, аспирантов и ординаторов Тверского государственного медицинского университета.

По состоянию на 11 апреля в регионе подтвержден 31случай заболевания коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 28 человек проходят лечение.

В настоящее время на территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

По поручению Губернатора Игоря Рудени усилен мониторинг цен в торговых сетях и магазинах Верхневолжья.

С 17 марта в Тверской области введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области