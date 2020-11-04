В Тверской области предельный размер займа для ипотечных каникул составит 2 млн рублей

Правительство РФ поддержало инициативу партии «Единая Россия» и увеличило лимиты по размеру жилищных кредитов, при котором заемщики могут рассчитывать на ипотечные каникулы при снижении доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 10 апреля на совещании по экономическим вопросам.

Предельные размеры ипотечных кредитов будут зависеть от регионов, так как стоимость жилья в субъектах отличается. Для москвичей предел займа вырастет до 4,5 млн рублей, для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока – до 3 млн рублей, для жителей Тверской области и других регионов – до 2 млн рублей. В пределах этих сумм заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту.

Председатель Законодательного собрания Тверской области, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Голубев, комментируя принятое решение, отметил, что в нынешней ситуации крайне важно помочь как можно большему числу людей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

«Многие потеряли доход и не в состоянии вовремя платить по кредитам. Поэтому, я считаю правильной инициативу расширить возможности «ипотечных каникул», – сказал Сергей Голубев.

Подать заявление в банк смогут заемщики, у которых доход за последний месяц снизился на 30% относительно средней зарплаты за 2019 год. Отсрочка по ежемесячным платежам составляет шесть месяцев. Для этого заемщику необходимо документально подтвердить банку снижение доходов. Пени и штрафы за просрочку в этот период взиматься не будут. По истечении «ипотечных каникул» сумму задолженности надо будет вернуть.

Напомним, накануне, 9 апреля, на заседании Законодательного собрания Тверской области, в котором принял участие губернатор, и.о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя, принят региональный закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Ежемесячно семьи с невысоким доходом будут получать выплаты на каждого ребёнка в размере половины прожиточного минимума для детей. Размер выплаты, которую в Тверской области получат более 14 тыс. детей, в 2020 году составит 5699,55 рубля. Сумма будет начислена в расчёте с 1 января 2020 года. В ходе рассмотрения на заседании инициатива была поддержана фракцией партии «Единая Россия» в областном парламенте.

Также депутаты Заксобрания рассмотрели законодательные инициативы Правительства Тверской области о снижении в три раза налоговых ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, снижен потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем, осуществляющим виды экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска, годовой доход на 2/3 при применении патентной системы налогообложения в Тверской области на 2020 год. Внесенные в закон изменения позволят уменьшить стоимость патента в 3 раза. Принятые меры обеспечивают поддержку в текущей эпидемиологической ситуации более 5400 предпринимателей Верхневолжья.