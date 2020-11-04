Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 апреля 2020 г.

- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области 11 апреля в области выявлено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение.

- На настоящее время в регионе подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 28 человек проходят лечение (с учетом вновь выявленных).

- В регионе снижается количество жителей, прибывающих из-за рубежа.

- В больницах Тверской области оснащается более 1100 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

По поручению Губернатора Игоря Рудени усилен мониторинг цен в торговых сетях и магазинах Верхневолжья.

Справочно: в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области