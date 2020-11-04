У школьников Тверской области есть возможность получить дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в ВУЗы

Школьников Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», который направлен на раскрытие способностей каждого ребёнка и повышение мотивации к учебе.

Участниками конкурса могут стать учащиеся 8,9 и 10 классов. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни; наука и технологии, добро, путешествия и туризм, историческая память.

Приём заявок открыт до 23 июня 2020 года на сайте БольшаяПеремена.онлайн.

Победители получат грант на оплату обучения в ВУЗе в размере 1 млн рублей, до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в высшее учебное заведение.

Все финалисты конкурса будут награждены путевками в международный детский центр «Артек». 20 лучших школ получат финансовую поддержку по 2 млн рублей для развития образовательной среды. Педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке: Большая Перемена bolshayaperemena.online

Пресс-служба Правительства Тверской области