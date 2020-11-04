Тверской области предоставлена федеральная поддержка на расселение свыше 500 человек из аварийного жилья

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрено предоставление 317,6 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в Тверской области. Финансовая поддержка оказывается Фондом в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Главное в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья - выполнить обязательства перед людьми. При этом необходимо не просто отчитаться о сданных квадратных метрах, а учитывать пожелания людей, создать комфортные условия для их проживания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область согласно одобренной заявке получит средства на реализацию второго этапа программы (2020-2021 годы). Софинансирование со стороны региона составит 46,3 млн рублей. Новое жильё смогут получить 506 человек из 7 муниципальных образований. Жители будут переселены из 220 аварийных жилых помещений общей площадью 8,23 тыс.кв.м.

Многоквартирные дома, в которые переселяются жители области, должны соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий. В регионе разработаны типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовых территорий.

До 2025 года в Тверской области по программе будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го.

Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будет направлено порядка 4 млрд рублей: свыше 3,4 млрд рублей из федерального бюджета и около 560 млн рублей из регионального.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить жителей аварийных квартир, признанных таковыми до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области