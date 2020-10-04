В Тверской области к участию в благотворительном марафоне #ЗАБОТАРЯДОМ присоединяется социально ответственный бизнес

В первые же дни благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ, направленного на продовольственную помощь жителям тверского региона, которые вынужденно находятся дома в самоизоляции, готовность оказать поддержку акции выразили многие предприятия и организации.

Напомним, старт благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ был объявлен 9 апреля. Его цель – обеспечить продуктами длительного хранения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с веденными санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

Координатор проекта, директор Фонда Твери Юлия Саранова сообщила, что на призыв к участию в проекте сразу же откликнулись несколько тверских компаний.

«Тверская швейная фабрика бесплатно предоставила нам свои складские помещения, где до отправки получателям будут храниться продуктовые наборы. Компания «Билайн» дает оплаченные сим-карты для наших волонтеров и тех, кому мы будем оказывать помощь. С сетью аптек «36,6 Здоровье» достигнута договоренность о скидках на приобретение лекарственных средств, которые мы также планируем доставлять людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, нам помогут приобрести средства защиты и для самих волонтеров – маски, перчатки, антисептики. Мы должны обеспечить их безопасность», – сказала Юлия Саранова.

Благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ действует на всей территории Тверской области, поэтому сейчас очень важно обеспечить волонтеров этого проекта транспортом. Помощь уже оказала компания «Интер Кар» – официальный дилер компании ŠKODA в Твери. Участникам марафона уже предоставлен автомобиль с водителем. Компания может дать еще один автомобиль, если кто-то из волонтеров сам сядет за руль.

Также приветствуется участие в проекте добровольцев с личным автотранспортом, которые помогут доставить продуктовые наборы пожилым людям, многодетным семьям и матерям-одиночкам, маломобильным гражданам.

К участию в благотворительном марафоне в числе первых присоединилось ОАО «Волжский пекарь». В продуктовые наборы, которые накануне Светлой Пасхи получат жители региона, будут включены праздничные куличи.