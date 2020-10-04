Игорь Руденя поручил усилить мониторинг цен в торговых сетях Тверской области

Усилить мониторинг цен в торговых сетях и магазинах Верхневолжья поручил Губернатор Игорь Руденя 10 апреля на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Как подчеркнул Игорь Руденя, это направление необходимо усилить в связи с обращениями, поступающими от жителей региона. Должна быть представлена объективная картина в сфере торговли. Для этого нужно, в том числе привлекать независимых экспертов.

Министерство промышленности и торговли Тверской области ведет ежедневный контроль положения в торговле на основании сведений администраций муниципальных образований, ведущих торговых сетей – «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Атак», «Глобус», «Лента», «Метро», «Универсал».

Мониторинг обеспечен в рамках перечня товаров, определенного Минпромторгом России, по 32 наименованиям продовольственных товаров и 20 – непродовольственных, в том числе детских.

По актуальной информации, повышенного спроса на товары длительного хранения, такие как гречневая крупа, рис, макаронные изделия, мука, сахар, не наблюдается. Приемка товара от поставщиков и распределительных центров ведется торговыми сетями ежедневно с учетом объема продаж в соответствии со спросом. Дефицита товаров в торговых сетях не отмечается.

По состоянию на 9 апреля динамика цен на товары к уровню предыдущего дня в целом стабильна. Значительного роста или снижения цен не наблюдается. Зафиксировано незначительноеувеличение розничных цен по отдельным позициям. В том числе это связано с сезонными факторами.

Для выявления и пресечения необоснованного роста цен на товары первой необходимости мониторинг розничных цен ежедневнонаправляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области.

В торговых сетях, магазинах Верхневолжья усилены меры по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Регулярно проходит обработка дезинфицирующими средствами корзин для покупок, ручек дверей и других поверхностей, работниками торговли усилена гигиеническая обработка рук антисептиками.

Пресс-служба Правительства Тверской области