В Калининской ЦРКБ началась дезинфекция помещений

С 10 по 17 апреля временно приостанавливается госпитализация пациентов в инфекционный госпиталь ГБУЗ «Калининская центральная районная клиническая больница». В течение недели в здании будут проводиться дезинфекционные работы и дооборудование коечного фонда.

На сегодняшний день все больные и лица с подозрением на заражение коронавирусом госпитализируются в Тверь, в инфекционный госпиталь ГБУЗ «Городская клиническая больница №6». Сейчас мощность коечного фонда госпиталя составляет 120 единиц, в том числе 87 коек с возможностью подачи кислорода, из них 12 коек интенсивной терапии. Также развёрнуто 6 боксированных коек для оказания помощи детям. Ведется ремонт помещений для развертывания дополнительных 600 инфекционных коек в главном корпусе больницы.

Подготовка к развёртыванию дополнительных коек происходит и в других лечебных учреждениях региона. Таким образом, общий госпитальный инфекционный фонд для лечения больных COVID-19 в Тверской области должен составить 1302 койки, в том числе с возможностью оказания реанимационных мероприятий. В Твери это Калининская ЦРКБ, городская больница №1 им. В.В. Успенского, городская больница №6, областная клиническая больница.

В районах области – Зубцовская, Конаковская, Нелидовская центральные районные больницы и МСЧ № 141 г. Удомля.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 10 апреля в Тверской области выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе подтверждено 24 случая заболевания COVID-19. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы. Остальные пациенты находятся в инфекционном госпитале, развернутом на безе ГБУЗ «Городская клиническая больница №6», и получают соответствующее лечение.

Министерство здравоохранения Тверской области