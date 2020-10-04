В 2020 году в Тверском онкодиспансере отремонтируют помещение под установку высокотехнологичного оборудования

10 апреля на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в госпрограмму «Здравоохранение Тверской области». Бюджет программы в 2020 году увеличен на 65,7 млн рублей.

Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта, приобретение медицинского оборудования и мебели, обустройствопандусов в ряде государственных бюджетных учреждений здравоохранения, а также на ремонт помещения под установку высокотехнологичного оборудования (линейного ускорителя и компьютерного томографа) в Тверском областном клиническом онкологическом диспансере.

Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В феврале 2020 года в медицинском учреждении уже было установлено 67 единиц нового оборудования, приобретённого по национальному проекту. Это 8 аппаратов УЗИ экспертного и среднего классов, 12 электрохирургических платформ (коагуляторов), 6 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 2 операционных микроскопа высокого класса, 7 лабораторных фото-микроскопов. Также закуплено 3 рентген-аппарата (флюорограф, палатный рентген, С-дуга), 2 аппарата фотодинамического и гипертермического режимов воздействия. 5 наркозно-дыхательных аппаратов высокого класса, 4 стойки для эндоскопической хирургии, 6 современных светодиодных светильников.

Благодаря обновлению оборудования онкологического диспансера увеличилось количество проводимых операций и значительно расширен их спектр. Теперь в Твери можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области