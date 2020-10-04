В Тверской области усилена поддержка туроператоров, организующих экскурсии для школьников

Усилена поддержка туроператоров Верхневолжья, организующих школьные туристские поездки на территории региона. Вопрос обсуждался 10 апреля на заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Руденя.

Ранее туристическим организациям для возмещения затрат при организации турпоездок школьников по региональным маршрутам субсидии предоставлялись только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. Сейчас принято решение о включёнии также периода «высокого» сезона – с мая по август. Это еще одна мера поддержки туроператоров в период действия ограничений в связи с коронавирусом.

«Для нас это важное направление – мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области. На поддержку могут претендовать тверские компании – операторы и другие участники туристической деятельности. Развивая туризм, мы пропагандируем культуру нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году на предоставление субсидий в областном бюджете предусмотрено 2 млн рублей.

Получить областную поддержку смогут юрлица, зарегистрированные на территории Тверской области, ведущие туроператорскую деятельность по организации поездок для школьников. Размер субсидии составляет 90% от осуществленных затрат на организацию проезда любым видом транспорта и экскурсионного обслуживания, но не более 1000 рублей за одного учащегося.

Актуальные для учащихся маршруты охватывают Тверь и Калининский район, Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов, Лихославльский, Конаковский, Кимрский, Торжокский, Старицкий, Калязинский районы, Вышневолоцкий, Осташковский и Удомельский городские округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области