В Тверской области в 2020 году отремонтируют 37 мемориалов и воинских захоронений

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 10 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя, распределены средства на восстановление воинских захоронений в муниципалитетах в 2020 году.

Приведение в порядок воинских захоронений в муниципалитетах ведется в рамках федеральной целевой программы с привлечением областных и федеральных средств, а также в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы.

По результатам проведенного конкурсного отбора 27,7 млн рублей направят на восстановление 24 воинских захоронений и 13 мемориальных сооружений в 22 муниципалитетах.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается около 795 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр. На областном портале регионпобед.рф размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти Тверской области.

В Тверской области утверждены стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов. Все военно-мемориальные объекты должны быть оборудованы мемориальными знаками, вывесками с наименованием органа местного самоуправления, ответственного за содержание объекта, табличками с QR-кодами, содержащими информацию о воинском захоронении с отсылкой на областной портал «Подвиг и слава земли тверской» (регионпобед.рф), который создан по инициативе главы региона.

Обязанности по благоустройству воинских захоронений возложены на органы местного самоуправления. Работы по содержанию территории должны проводиться на протяжении всего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области