В больницы Тверской области поступило 13 аппаратов искусственной вентиляции легких

10 аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в городскую клиническую больницу №6 Твери, еще 3 аппарата направлены в областную клиническую больницу. Также на тверскую станцию переливания крови поставлен новый стерилизатор. Медицинское оборудование закуплено в рамках формирования необходимого резерва медтехники и оборудования для лечения и противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее в областную клиническую больницу был поставлен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Идет закупка двух аппаратов гемодиализа для ОКБ. Это высокотехнологичное оборудование используется для жизнеобеспечения больных, в том числе пациентов с коронавирусной инфекцией.

На недавнем заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени одобрено приобретение расходных материалов для обеспечения работы этой медицинской техники.

В конце марта свыше 149,4 млн рублей было выделено из резервного фонда Правительства региона на закупку средств профилактики, диагностики и лечения коронавируса. Ранее также был принят ряд решений о приобретении дополнительного медицинского оборудования и средств защиты.

Всего для медицинских учреждений приобретают более 1600 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации Тверская область также получила 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек.

В настоящее время госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана на базе 16 учреждений здравоохранения. Ведется работа по созданию резервных коек.

Развивается лабораторная база. Исследования на коронавирус проводятся в Центре им. В.П. Аваева, на базе Центра гигиены и эпидемиологии, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. К работе также планируется подключить тверскую станцию переливания крови.

Пресс-служба Правительства Тверской области