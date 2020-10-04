Более 25 тысяч студентов среднего профессионального образования Тверской области продолжают учебу в дистанционном режиме

Учащиеся организаций среднего профессионального образования Тверской области в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с 27 марта учатся в дистанционном режиме. Всего в 47 учреждениях сейчас обучаются 25680 студентов.

Контроль этого процесса по поручению Губернатора Игоря Рудени обеспечивают Министерство образования региона и муниципалитеты.

Учреждения используют единый по Тверской области информационный ресурс http://eoistver.ru, созданный на базе Центра опережающей профессиональной подготовки региона при Тверском политехническом колледже. Также студенты активно задействуют в работе группы в социальных сетях, мессенджеры, Skype. Практикуется индивидуальная работа через электронную почту.

Студенты из категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают компенсации на питание. В общежитиях колледжей созданы условия для приготовления пищи. Процесс контролируют кураторы групп, воспитатели, социальные педагоги.

Министерством образования и науки Российской Федерации, Минпросвещения России прорабатывается вопрос о переносе сроков проведения государственной итоговой аттестации, а также приема документов в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования.

По предварительной информации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ЕГЭ стартует с 8 июня, ОГЭ – с 9 июня 2020 года.

Прием документов в системе среднего профобразования начнется не позднее 20 июня текущего года. Прием заявлений в образовательные организации на очную форму обучения – до 15 августа, при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. Сроки приема заявлений в образовательные организации на другие формы обучения устанавливаются конкретной образовательной организаций.

По программам бакалавриата, специалитета начало приема документов, необходимых для поступления – не позднее 20 июня, срок завершения приема документов – 26 июля. По программам магистратуры сроки определяются непосредственно в вузах. Но завершается прием документов не ранее 20 июля.

При приеме на обучение по заочной форме в рамках контрольных цифр, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг сроки устанавливаются организациями самостоятельно.

С 4 апреля дистанционное обучение началось в школах Тверской области. При организации учебного процесса используются федеральные и региональные общедоступные бесплатные ресурсы, мессенджеры, видеоконференцсвязь и другие форматы.

Для учеников начальной школы, родители которых работают и не имеют возможности оставить ребенка дома, организована работа дежурных групп численностью не более 12 человек. В детских садах области с учетом потребностей также открывают дежурные группы, в которых обеспечено строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

В Тверской области также началась выдача продуктовых наборов для учеников начальных классов и других категорий школьников, имеющих право на бесплатное питание. Мера социальной поддержки в виде бесплатного питания предусмотрена для учеников 1-4 классов, а также обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей. Школьникам выдают продуктовые наборы (сухие пайки) из нескоропортящихся продуктов, перечень которых согласован Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области