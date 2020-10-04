В Тверской области снизилось количество граждан, прибывающих из-за рубежа

10 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

По последним данным в регионе снижается количество жителей, прибывающих из-за рубежа. Работа по выявлению и обеспечению обязательной изоляции таких граждан должна быть продолжена, подчеркнул Губернатор.

Приоритетными задачами глава региона назвал также обеспечение бесперебойного электроснабжения учреждений здравоохранения и лабораторий, лекарственное обеспечение больниц и аптек в соответствии с рекомендациями Минздрава России.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 10.3510 апреля в Тверской области выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшими.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы.21 человек с учетом вновь выявленных проходит лечение.

На коронавирус в регионе обследовано более 7100 человек, в том числе за последние сутки – свыше 520. Исследования выполняются на базе Центра гигиены и эпидемиологии, Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета.

На территории Верхневолжья усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. С 29 марта обработано более 700 км дорог и свыше 147 км тротуаров. Во всех муниципалитетах проведена дезинфекция организаций образования и культуры, социальных учреждений.

В Тверской области сформированы перечни системообразующих предприятий регионального и муниципального значения, на которые не распространяется режим нерабочих дней. Это 220 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Также утверждён перечень видов экономической деятельности, в него вошло более 60 видов экономической деятельности. Эти производства также смогут работать при условии строгого соблюдения санитарных норм.

На региональном уровне действует пакет мер по поддержке производственных предприятий, малого и среднего бизнеса. На его реализацию в областном бюджете зарезервировано около 1,8 млрд рублей.

По инициативе Игоря Рудени введены новые меры поддержки бизнеса – снижение в 3 раза налоговых ставок и стоимости патентов для предпринимателей.Также принято решение о докапитализации на 612 млн рублей Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов предприятиям.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник,введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Тверские волонтеры помогают одиноким жителям региона старшего возраста, которые находятся на самоизоляции, с доставкой продуктов и лекарств на дом, оплатой услуг ЖКХ, выносом мусора. Работа ведется в рамках федеральной акции «МыВместе» при поддержке тверского регионального отделения «Единой России».Оставить заявку на волонтерскую помощь можно по телефонам 8-800-600-31-99 и 8-800-302-28-69. Также работает федеральная горячая линия – 8-800-200-34-11.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области